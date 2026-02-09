◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード女子ビッグエア予選（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）女子ビッグエアの予選が行われ、日本は前回22年北京大会銅メダルの村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）をはじめ、深田茉莉（19＝ヤマゼン）、岩渕麗楽（24＝バートン）、鈴木萌々（もも、18＝キララクエスト）と4人全員が9日（日本時間10日未明）の決勝へ進んだ。村瀬は試技1回目にフロントサイドの