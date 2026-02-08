台湾人男性ダイバーの死亡事故を受け、記者会見で涙を流す「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の関係者＝8日午前、山口県宇部市山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で、太平洋戦争中の水没事故犠牲者の遺骨を捜索していた台湾人の男性ダイバーが7日に死亡した事故で、男性の呼吸用装置が潜水後に高酸素の状態を記録し、その後呼吸器が外れていたことが分かった。遺骨収集と返還を目指す民間団体が8日、記者会見で明らかにした。