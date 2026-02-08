レオナルド・ディカプリオは、奇才クエンティン・タランティーノ監督作品「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」の撮影現場に父と継母を連れて行ったところ、共演者のブラッド・ピットは両親をエキストラと間違えていたことを明かした。２０１９年公開の同作品は、１９６９年に起きたカルト集団マンソン・ファミリーによる米女優シャロン・テート殺害事件を背景に、当時のハリウッド映画界を描いたスリラー。撮影現