投開票が2月8日に迫る衆院選。物価高への不満、政治とカネの問題、将来不安が重なる中、各党は何を訴え、有権者はどんな判断を下すのか。ジャーナリストの池上彰氏と増田ユリヤ氏が今回の選挙で注目しているポイントや、注目の選挙区や候補者について語った。（ジャーナリスト池上 彰、増田ユリヤ構成／梶原麻衣子）中道改革連合の伸び悩みなぜ期待感を醸成できなかったのか増田高市総理の突然の解散で決まった衆議院選挙。