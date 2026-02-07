長崎のノーマン・キャンベルが開幕戦でアシストV・ファーレン長崎は2月6日、明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節でサンフレッチェ広島と対戦し、1-3で敗れた。敗戦のなかでも存在感を示したのが新加入のジャマイカ人FWノーマン・キャンベル。途中出場から快速を生かしたアシストが注目を集めている。現在26歳のキャンベルはデンマーク1部ラナースFCから完全移籍で今冬に長崎へ加入。Jリーグ史上初のジャマイカ