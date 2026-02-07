長崎のノーマン・キャンベルが開幕戦でアシスト

V・ファーレン長崎は2月6日、明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節でサンフレッチェ広島と対戦し、1-3で敗れた。

敗戦のなかでも存在感を示したのが新加入のジャマイカ人FWノーマン・キャンベル。途中出場から快速を生かしたアシストが注目を集めている。

現在26歳のキャンベルはデンマーク1部ラナースFCから完全移籍で今冬に長崎へ加入。Jリーグ史上初のジャマイカ人選手として話題を集めていた。スピードを生かしたアタックが武器であり、ジャマイカ代表では通算7試合に出場していた。

そのなかで、キャンベルは後半29分から途中出場し、わずか7分後に大仕事を果たした。0-3の同36分に右サイドでスルーパスに反応したキャンベルは、スプリントで抜け出してブラジル人MFマテウス・ジェズスへ横パスでアシスト。今季の長崎初ゴールを演出した。

爆速スプリントを見せたキャンベルに「速すぎ」「アシストも完璧じゃん」「突破と走力すごいな」「ボルトみたい」など多くのコメントが寄せられ、ジャマイカ人FWに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）