デトロイト・ピストンズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年2月7日（土）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 118 - 80 ニューヨーク・ニックス NBAのデトロイト・ピストンズ対ニューヨーク・ニックスがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデト