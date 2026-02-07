新型「“8人乗り”SUVミニバン」！2025年12月18日、三菱自動車は「デリカD：5」の大幅改良モデルを発表し、2026年1月9日に発売すると明らかにしました。では、新型モデルについて販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが三菱「新型“8人乗り”SUVミニバン」です！ 画像で見る（63枚）デリカD：5は、1968年に誕生した「デリカ」シリーズの流れを受け継ぎ、SUVの走破性とミニバンの実用性