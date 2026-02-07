新型「“8人乗り”SUVミニバン」！

2025年12月18日、三菱自動車は「デリカD：5」の大幅改良モデルを発表し、2026年1月9日に発売すると明らかにしました。

では、新型モデルについて販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

デリカD：5は、1968年に誕生した「デリカ」シリーズの流れを受け継ぎ、SUVの走破性とミニバンの実用性を両立させてきたモデルです。

現行型は2007年に登場し、独自のオールラウンダーミニバンとして長く支持されてきました。2019年2月には大規模なマイナーチェンジも実施されています。

ボディサイズは全長4800mm×全幅1815mm×全高1875mm、ホイールベース2850mmで、7名または8名乗りを設定。力強いフロントマスクや高い地上高、広い室内空間など、デリカらしい個性が光ります。

パワートレインは2.2リッターのクリーンディーゼルエンジンと8速ATを組み合わせ、独自の4WDシステムを採用。

最高出力は107kW（145PS）、燃費はWLTCモードで12.9km／Lを達成し、日常からアウトドアまで幅広く対応してきました。安全装備も「e-Assist」を中心に充実しており、日常の運転をしっかりサポートします。

今回発表された新型デリカD：5は、７年ぶりのマイナーチェンジを遂げたモデル。走行性能の進化を軸に大幅な改良が施されています。三菱が長年磨き上げてきた4WD技術をさらに高め、悪路での安定性や舗装路での操縦性を向上させています。

とくに車両運動統合制御システム「S-AWC」を新採用したことで、直進安定性やコーナリング時の安心感が一段と向上。デリカらしい走破性に、さらに磨きがかかりました。

ドライブモードはECO、NORMAL、GRAVEL、SNOWの4種類に整理され、より直感的に選べる構成に。下り坂で車速を一定に保つヒルディセントコントロールも加わり、アウトドアシーンでの扱いやすさが高まっています。

外観はフロントデザインを中心に刷新され、より力強く現代的な印象へアップデート。立体感を強調したフロントグリルやバンパーに加え、新採用のホイールアーチモールがSUVらしいタフさを際立たせます。

18インチアルミホイールも新デザインとなり、全体の存在感が引き締まりました。ボディカラーには「ブラックマイカ」や「ムーンストーングレーメタリック」が追加され、選択肢も広がっています。

内装では質感と装備の見直しが進み、快適性と使い勝手が向上。新採用の8インチ液晶メーターは視認性に優れ、金属調アクセントを取り入れたセンターパネルがキャビン全体に上質さと先進感をもたらします。

シート素材も刷新され、上級グレードでは撥水機能付きスエード調素材と合成皮革の組み合わせを採用。USB Type-Cポートが前後に追加され、日常でもアウトドアでも便利に使えるようになりました。

安全装備も最新化され、運転支援機能の精度向上や検知範囲の拡大が図られています。衝突被害軽減ブレーキは自転車の検知に対応し、誤発進抑制機能は後退時にも作動。

マルチアラウンドモニターは画質が大幅に向上し、バードアイビューや透過表示など多彩な視点で周囲を確認できます。移動物検知や先行車発進通知も追加され、日常の運転をより安心して行えるようになりました。

価格（税込）は451万円から494万4500円となり、従来モデルの価値を維持しながら、改良内容に見合う設定となっています。

販売店ではすでに問い合わせが増えているようです。都内の店舗では「デリカD：5は根強いファンが多いので、お問合わせは非常に多いですね。アウトドア志向の方だけでなく、家族用途での関心も高い印象です」と話し、幅広い層から注目されている様子がうかがえます。

別の店舗でも「さっそくご好評いただいていますね。これまで検討していなかったお客さまからも相談が増えています」との声が聞かれました。

新型デリカD：5は10月29日から予約受注を開始し、すでに約5000台の受注を獲得したといいます。発売に向けて期待が高まる中、今後の動きにも注目が集まりそうです。