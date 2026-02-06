名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋では、2階のブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」にて、ホテル開業10周年を記念した「地中海フェア〜豊かな海の恵みと魅惑の苺スイーツ〜 第一弾」を開催中です。（2026年2月23日まで）このフェアは、劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』の名古屋四季劇場での公演フィナーレを記念したもので、『マンマ・ミーア！』の心躍る物語の世界観を表現した6品のコラボレーショ