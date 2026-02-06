名古屋市中村区のストリングスホテル 名古屋では、2階のブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」にて、ホテル開業10周年を記念した「地中海フェア〜豊かな海の恵みと魅惑の苺スイーツ〜 第一弾」を開催中です。（2026年2月23日まで）

このフェアは、劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』の名古屋四季劇場での公演フィナーレを記念したもので、『マンマ・ミーア！』の心躍る物語の世界観を表現した6品のコラボレーションメニューや地中海をテーマにした料理、旬の苺とチョコレートを使用したスイーツを楽しめます。

劇中の登場人物や情景をイメージして開発されたというコラボレーションメニューは、「真ダコのグリークサラダ」「鯛のロースト 3色のパプリカとレーズンのマリアージュ」「鶏もも肉のスブラキ ギリシャヨーグルトのソース ピタパン」「ギリシャヨーグルトのムース」など。物語を彷彿とさせる料理が、非日常の時間を彩ってくれます。

今回はランチタイムに取材・実食をしてきたので、感想を交えて詳しく紹介します。

入り口の正面にあるのは、ジューシーな鶏もも肉のスブラキ（ギリシャの焼き鳥のようなもの）と彩り野菜をピタパン（地中海沿岸で広く食べられる、空洞のある平たいパン）にはさんで、自由にカスタムできるコーナーです。

自分好みにアレンジできる一品は、『マンマ・ミーア！』の登場人物が繰り広げる多様で自由な生き方を表現しているのだとか。スブラキに濃厚なギリシャヨーグルトのソースがよく合います。

その隣にあるのは、手をかざすだけで自動的にパンケーキが焼きあがるマシン。でき上がっていく様子を眺めるのも、好みのソースで仕上げるのも楽しく、お子さんに大人気だそう。

ギリシャ・コス島産のロメインレタスとギリシャの伝統的なチーズであるフェタチーズを使用した「真ダコのグリークサラダ」は、フェタチーズの塩気が真ダコの旨みを引き立てます。「白身魚と小海老のエスカベッシュ タイムの香り」は、ほどよい酸味が食欲を刺激してくれます。

「ブリのカルパッチョ ルッコラのサルサヴェルデ」と「阿波尾鶏のコンフィ ドライトマトとブロッコリーのトラパニ風」。

サラダコーナーには、ミックスリーフ、きゅうり、ブロッコリー、カリフラワー、ロマネスコ、カラフルミニトマト、カラフル大根などの新鮮な野菜がずらり。好みのドレッシングとトッピングで楽しみましょう。

「日本の地中海」と呼ばれる瀬戸内海産の素材を使った「瀬戸内釜揚げしらすとオリーブのピッツァマリナーラ」は、薄焼きでサクッとした食感です。

『マンマ・ミーア！』コラボメニューの「鯛のロースト 3色のパプリカとレーズンのマリアージュ」は、3色のパプリカで3人の父親を表現した一品。皮はパリっと香ばしく、身はふっくら柔らかく、ソースとの相性が抜群です。

「アーティチョークのグレッグと小海老のクリームパスタ オレンジの香り」は、シーフード×柑橘という、地中海らしい組合せ。素揚げしたアーティチョークの歯触りも小気味よいです。

「チョリソーと魚介のスパイシーパエリア」は、スープを吸い込んだお米の旨みが口いっぱいに広がる、具だくさんのパエリアです。

牛肉・じゃがいも・ナスを使用し、ホワイトソースとチーズでこんがり焼き上げたギリシャの伝統料理「ムサカ」（牛肉とナスとじゃがいものグラタン）。ほくほくのじゃがいもと、とろけるような食感のナスが旨みたっぷりの牛肉にマッチして、後を引く美味しさです。

ローストポークは目の前で切りたてをサーブしてもらえます。（※ランチタイムはローストポーク、ディナータイムはローストビーフ）

しっとり柔らかなローストポークには、ポリネシアンソースまたはおろし柚子ポン酢をかけていただきましょう。もちろん、何回でもおかわり自由です。

「パリパリチキン」はディアボラソース・粒マスタードで。キプロスのクリスタルソルト（爽やかレモンソルトや薫るローズマリーソルトなど）で食べる野菜のローストもあります。

「地中海風シーフードカレー」は、ほどよい辛さで幅広い世代に好まれそうです。上写真は「レモン香る真鯛のカツレツ タルタルソース添え」をカレーにトッピングしたもの。

洋風のものがメインですが、揚げたての天麩羅（海老や野菜など）やディナータイム限定のにぎり寿司（鮪・鯛・海老・こはだ）といった日本食もあり、二世代、三世代で訪れても、みんなが満足できるラインアップです。

魚介や野菜を豊富に使用した料理やギリシャの郷土料理など、好きなものを好きなだけ堪能できるブッフェは、どなたも満足間違いなし。珍しい料理の数々に、おしゃべりにも花が咲きそうです。

スイーツコーナーには、苺のショートケーキ、苺のバトンパイ、苺のムース、苺のジュレ、ガトーショコラ、チョコレートのロールケーキ、ムースショコラ、ショコラタルトレット、チョコレートのパンナコッタなど、旬の苺や濃厚なチョコレートを使用した可愛らしいスイーツが並びます。

どれも小さめサイズなので、料理の後でも食べやすく、いろいろな種類を楽しめます。

『マンマ・ミーア！』コラボメニューのギリシャヨーグルトのムースは、エーゲ海の穏やかな波をイメージした色・模様で、爽やかなギリシャヨーグルトの味わいが特徴です。

アイスクリームは、バニラアイス、チョコレートアイス、ストロベリーアイス、チョコミント、ラムレーズン、愛媛産温州みかんシャーベット、瀬戸内レモンシャーベット、塩ミルクの8種類。

ストロベリーソース、ブルーベリーソース、メープルシロップ、巣蜜（コムハニー）から自然に滴り落ちる生蜂蜜などをかけたり、オレオ、カラースプレー、ドライクランベリー、スライスアーモンド、ココナッツファイン、レーズンなどをトッピングしたりしてアレンジできます。

紅茶・フレーバーティーやコーヒーメニューも種類豊富です。ティーバッグはスタンダードなものから個性的なものまでそろっているので、お茶好きな方はぜひいろいろ試してみてください。

アルコールは別料金（都度注文または飲み放題プラン）ですが、フルーツジュースやソフトドリンクはおかわり自由です。自分でノンアルコールカクテルを作れるコーナーもあります。

本記事で紹介した「地中海フェア〜豊かな海の恵みと魅惑の苺スイーツ〜 第一弾」は、2026年2月23日までの期間限定開催です。家族や友人、職場の仲間たちと、料理からスイーツまで、地中海の旅行気分を味わえる期間限定のブッフェをぜひ堪能してみてください。

ストリングスホテル 名古屋と、名古屋四季劇場は徒歩5分の距離なので、劇団四季 ミュージカル『マンマ・ミーア！』とあわせてブッフェを楽しむのもいいですね。

名称 ストリングスホテル 名古屋 2F／ブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」

住所 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト 地中海フェア〜豊かな海の恵みと魅惑の苺スイーツ〜

開催期間：2026年1月13日（火）〜2月23日（月・祝）

≪平日≫

・ランチ 11:00〜14:40／最終入店13:00

・ディナー 17:00〜21:00／最終入店19:30

≪土日祝≫

・ランチ 1部 11:00〜12:40／2部 13:00〜14:40

・ディナー 17:00〜21:30／最終入店20:00

