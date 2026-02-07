韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権が、地域の緊張を高めない範囲で軍事協力を活用する「実用外交」を本格化させている。日本とは1月30日の国防相会談で捜索・救難共同訓練（SAREX）の再開に正式合意する一方、中国とも1月下旬から2月初旬にかけて、人道協力を軸とする捜索救難分野の協力再開に向けた実務協議を進めており、対立と協調を巧みに使い分けるしたたかな外交姿勢が鮮明になっている。日韓両国は1月30日、ソウルで行わ