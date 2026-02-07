【前後編の後編/前編からの続き】ひとたび街頭演説に立てば、数千人の聴衆を集める高市フィーバー。自民大勝ムードを生み出すその熱狂の裏側には、期待と高揚だけでなく、移ろいやすい“空気”も孕む。一方の新党も伸び悩んだまま。争点なき総選挙はいよいよ最終章へと突入する……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」前編では、「高市フィーバー」の理由や、その裏側で