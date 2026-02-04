日本カーリング協会が発表日本カーリング協会は6日、女子世界選手権（3月、カナダ・カルガリー）の日本代表にロコ・ソラーレを選出したと発表した。ミラノ・コルティナ五輪出場は逃したが“もう一つの世界一”を目指して大舞台に臨む。日本協会の発表を受け、ロコ・ソラーレ事務局もXを更新し、「世界女子カーリング選手権大会2026（カナダ・カルガリー）日本代表にロコ・ソラーレ4選手が選出されました！」と報告。スキップ藤