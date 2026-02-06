聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「くさび」だ。――◆――◆――木の裂け目に打ち込んで、固定する「楔」に由来する用語で、相手の整った守備の陣形を破るための起点として、中央エリアで活用される縦パスのこと。攻撃の前線で、相手の最終ラインを背負ったFWに、中盤の底や最終ラインから縦パスを付けることで、そこに相手の意識が引きつけられる。それ