【第6話】 2月6日公開 第6話「SWORD DANCER 3」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月6日、平野耕太氏によるマンガ「HELLSING（ヘルシング）」の第6話「SWORD DANCER 3」をCOMIC Y-OURSで公開した。 第6話では、アーカードの首を落としたアンデルセン神父がセラスを追いかける。間一髪のところでインテグラルが駆けつけるも、神父の圧倒的な力の前に護衛がやられ、彼女にも銃