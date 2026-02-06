インフル感染者数が前週の約2倍に4週連続で増加全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が前の週のおよそ2倍となり、全国で「警報」の基準である「30人」を超えました。【写真を見る】【速報】インフルエンザ感染者数前の週の約2倍に 「警報」基準超える全国平均で1医療機関あたり「30.03人」 厚生労働省厚生労働省によりますと、今月1日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエ