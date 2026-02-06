【プラレール JR九州 スーパーマリオ トレイン 西九州新幹線かもめ】 6月27日 発売予定 価格：6,600円 タカラトミーは、「プラレール JR九州 スーパーマリオ トレイン 西九州新幹線かもめ」を6月27日に発売する。価格は6,600円。 本商品は2025年11月からJR九州管内にて期間限定で行なわれている「スーパーマリオ×JR九