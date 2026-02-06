俳優の谷原章介が６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。侍ジャパンの顔ぶれに「最強メンバー」としつつも「もう１枚左のピッチャーを呼んでほしかった」と語った。３月に控える第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する「侍ジャパン」の最終ロースターが発表された。メジャーリーガーは大谷翔平選手や“最後の１枠”に吉田正尚選手が入り、過去