Netflix映画として世界独占配信中のオリジナルアニメーション『超かぐや姫！』が、20日より1週間限定で劇場公開されることが決定した。あわせて、劇場公開を記念した新予告が解禁された。【画像】かわいい！笑顔で泣く『超かぐや姫！』新予告場面カット期間中には“この一瞬を最高のパーティーにしよう”と劇中曲「Reply」でかぐやが歌うがごとく、多くの反響と応援に応えるべく“この1週間を最高のパーティーに”するためのさ