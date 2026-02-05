京都市の交差点で車が道路を横断していた男性をはねた上、車3台と衝突する事故があり、3人がケガをしました。5日午前9時前、京都市の交差点で、信号を無視して直進してきた車が横断歩道を渡っていた男性をはねた上、軽トラックや乗用車に衝突しました。はねられた20代の男性と、衝突された乗用車の運転手ら合わせて3人がケガをして病院に搬送されましたが、全員意識はあるということです。警察は、事故を起こした車を運転していた