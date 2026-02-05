埼玉県越谷市で5日午前、16歳の男子高校生が道路の脇に倒れているのが見つかり、警察は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。5日午前10時半ごろ、越谷市東町で「車と歩行者の交通事故があり、歩行者の男性が動かない。」と通行人の男性から110番通報がありました。警察によりますと、越谷市に住む16歳の男子高校生が、歩道の縁石にもたれかかった状態で倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。男子高校生の近くには乗