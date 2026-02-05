回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、東北の味覚を110円（以下、税込み）から楽しめるフェア「かっぱの東北のうまいもん祭り」を2月5日から期間限定で開催します。【画像】え…やっす！コチラが「110円〜！？」な祭りのメニューです！おいしそう！（11枚）同フェアでは、110円のメニューとして「気仙沼産 厚切りかつおたたき」と「福島県産 釜揚げしらす包み 卵黄のせ」がラインアップ。さらに、「三陸産 とろい