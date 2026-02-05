回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、東北の味覚を110円（以下、税込み）から楽しめるフェア「かっぱの東北のうまいもん祭り」を2月5日から期間限定で開催します。

【画像】え…やっす！ コチラが「110円〜！？」な祭りのメニューです！ おいしそう！（11枚）

同フェアでは、110円のメニューとして「気仙沼産 厚切りかつおたたき」と「福島県産 釜揚げしらす包み 卵黄のせ」がラインアップ。

さらに、「三陸産 とろいわし塩炙（あぶ）り」一貫（140円）、「三陸産 めかぶ＆まぐろ軍艦」二貫（250円〜）、「気仙沼産 かつおたたき卵黄ユッケ風包み」一貫（130円）、「青森県産 ボイルほたて軍艦」二貫（250円〜）、「気仙沼産 厚切りかつおたたき 食べ比べ ねぎ生姜（ショウガ）・塩炙り」二貫（260円）、「宮城県郷土料理 サーモンいくらのはらこ飯風〜海苔（のり）の佃煮添え〜」一貫（160円）〜、「炙り光物三昧 三陸産とろいわし塩炙り・天然メアジ塩炙り・肉厚とろ〆さばの炙り押し寿司」三貫（340円〜）が登場。

サイドメニューでは、「青森県産 ボイルほたて入り五目野菜あんかけ醤油（しょうゆ）ラーメン」（490円）も味わえます。

同フェアは、東日本大震災被災地域における水産加工業などの復興を支援する「復興水産加工業販路回復促進センター」の運営する「東北の海のうまいものが集うサイト“UMIUMA”」とコラボレーション。

同社は「2月は冬も本番。この寒い季節にしか味わえない東北の絶品メニューを、ぜひご家族やご友人とご一緒にお楽しみください」とアピールしています。

期間は同月25日まで、一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店にて開催されます。

※価格は店舗によって、異なります。

