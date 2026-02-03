サッカーの元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（38）が4日、新天地のサウジアラビア1部アルヒラルに合流。「アジアのレアル・マドリードようなクラブに加入できて最高です。ここは全てが素晴らしい」と喜びを語った。ベンゼマは同じサウジアラビア1部アルイテハドから完全移籍でアルヒラルに加入。アルイテハドでは公式戦通算83試合で54ゴール17アシストをマーク。昨シーズンは国内2冠に貢献するなど活躍していたが新契約の条件