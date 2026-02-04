中国メディアの参考消息は3日、韓国人の上海旅行ブームは2026年も去る気配が見られないとする香港メディア、サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事を紹介した。記事はまず、ソウル在住のファッションデザイナー、チェ・ユジンさん（31）にとって完璧な旅行に欠かせないのが、手頃な価格、清潔な街並み、忘れ難い味覚の三つであり、上海はその全てを満たしているとし、ユジンさんの経験は上海が韓国人旅行者に人気の旅行先の一