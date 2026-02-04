レアル・マドリードでは指揮官がシャビ・アロンソからアルバロ・アルベロアに代わったが、その影響を最も受けた選手はFWヴィニシウス・ジュニオールかもしれない。ヴィニシウスはアロンソの采配に不満を示すことがあり、両者の関係にはギクシャクしているところもあった。しかしスペイン『MARCA』は、アルベロアがすぐにヴィニシウスの起用法を変えたと指摘。シンプルだが、アルベロアは就任からの6試合全てでヴィニシウスをフル出