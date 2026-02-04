卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は、4日から8日にかけて中国・海口市で開催される。アジア各国の有力選手がエントリーしており、ハイレベルな戦いが予想される。日本女子からは5選手が出場予定で、タレント揃いの陣容の中、誰が優勝争いに絡むかが注目される。 ■橋本＆長粼らは中国勢と対峙へ 今大会はまずグループステージからスタートし、各組4名ずつ、計8グループに分かれて総当た