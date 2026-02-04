中国国営の中央テレビ（CCTV）は3日、日本が行った南鳥島沖の海底からのレアアースを含む泥の試掘について報じた。日本政府は2日、南鳥島周辺海域でレアアース（希土類）を含む海底泥の試掘に成功したと発表した。今回の試掘は採掘装置を付けた管を船から海底へ下ろし、泥を引き揚げられるかどうかを検証する目的だった。2027年2月にはさらに本格的な採掘試験を行い、28年3月までに採算性などについて報告書にまとめるという。同局