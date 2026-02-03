今回は、元いじめっ子女子を、夫が撃退したエピソードを紹介します。高校の同窓会で…「高校時代、女子3人のグループからいじめられていました。社会人になった今も、いじめられた辛い過去は忘れることができません。そんなある日、高校の同窓会のお知らせがきて、参加したんです。そこには私をいじめた女子たちも来ていて、私の外見や仕事をバカにするような発言をされ、『この人たち、全然変わってないな……』と思い、あきれま