将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局が2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が現在1日目の対局を行っている。午前10時30分のおやつには、藤井王将が「百合根金団」、永瀬九段は「エクレア」を注文した。

【映像】オシャレすぎる！藤井王将の“美”和菓子

温泉付きの宿房を備えたレストラン「オーベルジュ ときと」を舞台に争われている第3局は、対局の内容とともに両者が選ぶ食事メニューにも注目が集まっている。

午前のおやつには、藤井王将が「百合根金団（きんとん）」、狭山茶の「ほのか」を注文した。和菓子のきんとんには、北海道産の百合根が使用されており、一緒に素揚げされた百合根も添えられている。

珍しい和菓子に、視聴者からは「なんやこれ」「お菓子でゆり根？」「おいしそー」「渋いね」「ホクホクしてるのかな」「きゃーたべたい！」「なんか凄いなあ」などの声が上がっていた。

一方、永瀬九段は「エクレア」のほか「金の抹茶アイスラテ」、「ハンドドリップコーヒー」のドリンク2種を注文。エクレアはミルクキャラメル風味で、旬のイチゴがトッピングされたものも提供された。

繊細な洋菓子に、ファンも興味津々。「なんだこのエクレア」「エクレア美味しそう」「オシャレ」「すげえ」「具がはみ出ている」「めっちゃうまそうやん」などの反響が寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）