中国国旗【広州共同】ミャンマーを拠点に殺人や詐欺を行ったとして故意殺人などの罪に問われ死刑判決を受けた中国の犯罪集団「白家」の幹部ら計4人に対し、中国広東省深セン市の中級人民法院（地裁）が死刑を執行した。新華社が2日報じた。犯罪集団は雲南省と国境を接するミャンマー北東部を拠点に活動。新華社は白家が290億元（約6500億円）を超える詐欺や賭博に関与し、中国人6人を死亡させたとしている。リーダーは昨年11