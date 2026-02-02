名古屋の東山動植物園で2日、動物の脱走を想定した訓練が行われました。 【写真を見る】動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 訓練は「倒木したことでレッサーパンダが獣舎から抜け出した」との想定で行われました。 頭にぬいぐるみをつけたレッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る中、速やかに捜索して網で囲