邦画実写作の歴代興行収入1位を記録した映画「国宝」の興収が2日までに197億6千万円に達したと興行通信社が発表した。アニメと洋画を含めた全体の歴代興収ランキングで10位だった2004年公開の「ハウルの動く城」の196億円を抜き、10位に浮上した。歌舞伎を題材にした「国宝」は李相日監督が手がけ、昨年6月から劇場での公開が続いている。3月に米国で授賞式が開かれる第98回アカデミー賞で、メーキャップ＆ヘアスタイリング賞