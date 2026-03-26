少年ジャンプ＋で連載されていた『チェンソーマン』第2部が、3月25日の第232話をもって完結した。本作は藤本タツキによるダークアクション作品。2018年から2020年まで「週刊少年ジャンプ」本紙で第1部（公安編）が連載され、その後、少年ジャンプ＋で第2部（学園編）が2022年7月からスタートした。【画像】韓国マンガに『チェンソーマン』パクリ疑惑最終回の公開後、SNSでは作品名を冠したハッシュタグがトレンド入り。長年作品を