犬と棘の話【漫画】本編を読む愛犬目線で飼い主との絆を描いた、かっく(@cak221)さんの「犬と棘の話」。飼い主を思う愛犬の思いに触れるたびじわっと胸が温かくなり、ラストの2人のやりとりで涙腺崩壊！「尊い」「泣ける」との声が届いている。■「男の子みたい」少女の心に残った棘を愛犬が救う犬と棘の話1犬と棘の話2犬と棘の話3猫をテーマにした心温まる作品で知られる漫画家・かっくさん。本作「犬と棘の話」は、少し珍しい“