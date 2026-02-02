ソフトバンクは、カスタマーセンターにおける「カスハラ」対策ソリューション「SoftVoice」の提供を開始した。オペレーターに届くコールセンター利用者の怒りの声を軽減し、オペレーターの心身にかかる負担を抑制する。 AIで怒りを怖くない声に変換 パソコンにソフトをインストールして利用する「ソフトフォン」を対象にアプリケーションのかたちで