バレンタインのお菓子の意味は？ 由来と歴史バレンタインのお菓子は、実は贈るスイーツの種類によって相手に伝えるメッセージが異なります。日本では1970年代頃から、製菓メーカーや雑誌がバレンタインのプロモーションの一環として、お菓子ごとに意味を設定しました。これにより「マカロンは特別な人へ」「クッキーは友達へ」といった解釈が広まっていきました。ただし、これらの意味は日本特有の文化です。海外では必ずしも同じ