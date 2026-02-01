東京ヤクルトスワローズの池山隆寛監督（60）は1月28日、自身のInstagramを更新。同じくヤクルトの監督などを務め、2020年に亡くなった野村克也さん（享年84）の七回忌に参列したことを報告した。 【画像】上田桃子「もう一度お会いしたかった」ジャンボ尾崎を追悼 在りし日の思い出公開「俺のゴルフの師匠でした」「早すぎます」 「野村克也監督の七回忌でした」と題し、池山監督は野村さんの写真の前で両手を合わ