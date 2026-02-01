東京ヤクルトスワローズの池山隆寛監督（60）は1月28日、自身のInstagramを更新。同じくヤクルトの監督などを務め、2020年に亡くなった野村克也さん（享年84）の七回忌に参列したことを報告した。

【画像】上田桃子「もう一度お会いしたかった」ジャンボ尾崎を追悼 在りし日の思い出公開「俺のゴルフの師匠でした」「早すぎます」

「野村克也監督の七回忌でした」と題し、池山監督は野村さんの写真の前で両手を合わせる自身の写真を公開。池山監督にとって野村さんは、現役時代から選手、コーチとして関わってきた恩師の存在だ。池山監督は「監督に少しでもいい姿を見せられるように頑張ります」「天から見守っていてください」と、天国の野村さんへメッセージを添えた。

【画像】野村克也さんの遺影の前で手をあわせるヤクルト池山監督（画像は池山隆寛監督Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「今シーズン期待しております」「池山さんが監督になったことを天国で喜んでますよ」「ちゃんと見守ってくださいますよ」「野村さんも喜んでますね」「今でもノムさんのぼやきが聞こえてきます」「もう7回忌なんですね」「応燕してます」「一番弟子だと思う池山監督は」「野村さんは安心してますよ、きっと！」などコメントが寄せられた。