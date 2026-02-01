G3「シルクロードS」は16番人気の伏兵フィオライア（牝5＝西園正、父ファインニードル）が積極策からハナに立つと、そのまま逃げ粘って1位でゴールした。▽シルクロードS1996年に4歳以上・別定のの芝1200メートル重賞として創設。当初は4月下旬の開催だったが、G1高松宮記念が2000年3月に開催時期が移設されたことに伴い2回京都の2週目に以降、11年からは同開催の開幕週に繰り上げられた。02年にはハンデ戦に変更されている