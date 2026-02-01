秋田・大仙市 午前９時すぎ きのう１月３１日夕方秋田県大仙市の住宅の屋根の上でこの家の７０代の夫婦が雪に埋もれた状態で見つかりました。２人はその場で死亡が確認されました。 ３１日午後４時半ごろ、大仙市大神成の１部２階建て住宅の１階の屋根で、この家の ７０代の夫婦が倒れているのが見つかりました。 離れて暮らす息子が連絡が取れないことを心配して訪ねたところ、屋根の上で倒れている父親を見つけ、その後