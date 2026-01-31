ナインティナイン・岡村隆史がＭＣを務めるカンテレ「おかべろ」が３１日、放送され、２５年ほど前、岡村と共演していたが、互いに「嫌」だったという女優がゲストとして登場した。１９９５年、ホリプロ・タレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞し、芸能界入りした佐藤仁美（４６）で、「２０代前半、小生意気」だったと振り返った。岡村とは、「生意気」盛りの２０００年からＴＢＳのバラエティー「ジャングルＴＶ〜