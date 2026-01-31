「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲で断髪式が行われた。角界の関係者、アスリート、芸能人ら総勢３００人超がハサミを入れ、声をかける様子も。土俵脇から参加した女性陣の中にはタレント・小島瑠璃子の姿もあり、続いて柔道金メダリストの阿部詩、上田桃子らが続き、ファンからどよめきと拍手が起こっ