新たな路面公共交通システム「SRT」2026年1月6日、名古屋市で新たに導入予定の路面公共交通システム「SRT」が試運転を開始しました。実際の営業路線を利用した本格的な習熟運転となります。正式な運行開始は2月13日を予定しています。【路面電車？ いやバスだ！】乗る前にチェック！ これが「SRT」の詳細です（地図／写真）習熟運転の時間は不定期となっていますが、SNS上では車両を見かけた人が相次いで写真を投稿しており、