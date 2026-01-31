完全復帰も近いか──。女優・唐田えりか（28）が、ドラマ『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系・1991）の続編『102回目のプロポーズ』でヒロインを務めることが決まっているほか、1月23日に公開された映画『恋愛裁判』にも出演している。唐田は2020年、映画『寝ても覚めても』（2018）で共演した俳優・東出昌大（37）との不適切な関係が報じられ、約1年半、活動を休止。2021年に短編映画で女優業に復帰すると、2024年にはNe