３月のＷＢＣに臨むキューバ代表にドジャース勢からの辞退が続いた。２９日（日本時間３０日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のＸ（旧ツイッター）でドジャースのアンディ・イバネス内野手（３２）がキューバ代表を辞退したと投稿した。ドジャースでの最初のシーズンに集中するため、代表でのプレーを取りやめたという。ドジャースのキューバ代表候補ではアンディ・パヘス外野手（２５）が代表チ