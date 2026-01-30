AppleがイスラエルのAIスタートアップである「Q.ai」を買収しました。Q.aiのCEOがAppleに企業を売却したのは、今回が2度目です。Apple acquires Israeli audio AI startup Q.ai | Reutershttps://www.reuters.com/business/apple-acquires-audio-ai-startup-qai-2026-01-29/Apple buys Israeli start-up Q.AI for close to $2bn in race to build AI deviceshttps://www.ft.com/content/49f4e2e4-3a68-4842-be67-879409d06aa1Apple