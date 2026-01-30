「村上は期待されている」メジャーリーグ挑戦元年となる2026年は、村上宗隆（25）にとって「野球人生の分岐点」のシーズンとなりそうだ。【レア写真】まるで別人…今よりずっと痩せていた中学時代の村上宗隆村上は2年総額3400万ドル（約53億1700万円）でシカゴ・ホワイトソックスと契約した。当初は1億ドル（約154億4000万円）以上の大型契約も予想されていたが、同時期に米球界と契約した今井達也（27＝3年総額5400万ドル／