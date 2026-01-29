夫が夜9時過ぎに買って帰ってきたものとは…／かなでさん提供＝画像をトリミングしていますまいどなニュース

夫が買ってきた安売りのあん肝に愕然 40分格闘した結果…大反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫が突然安売りのあん肝を買ってきた、というエピソードが話題になっている
  • 投稿者はこれまであん肝を調理したことがなく、愕然としたという
  • レシピサイトを見ながら作った「あん肝ポン酢」は、格別の味だったとのこと
